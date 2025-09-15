Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Balanţă 15-19 septembrie 2025. Mercur intră în semnul tău și te face mai activ din punct de vedere intelectual și social. Vei fi în centrul atenției, chemat la discuții, întâlniri și negocieri.

Totuși, opozițiile cu Saturn și Neptun îți arată că trebuie să fii atent la detalii și să nu te lași prins în promisiuni nerealiste. Venus în Fecioară îți cere să fii mai rezervat și să te bazezi pe analiza pragmatică, nu doar pe farmecul personal.

Bani: Poți primi o ofertă de colaborare sau un contract care îți aduce venituri suplimentare. Totuși, există riscul ca promisiunile să fie mai mari decât realitatea. Este esențial să ceri claritate și să nu accepți condiții ambigue. Cheltuielile pot fi legate de imaginea personală, haine sau obiecte care să îți susțină prestanța.

Dragoste: Relațiile devin mai active, dar și mai solicitante. Dacă ești într-un cuplu, partenerul poate cere mai multă atenție și disponibilitate din partea ta. Discuțiile trebuie purtate cu calm și transparență, pentru a evita tensiunile. Dacă ești singur, farmecul tău atrage, dar există riscul să atragi persoane confuze sau nehotărâte.

