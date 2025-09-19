Horoscop săptămânal Balanţă 22-26 septembrie 2025. Intrarea Soarelui în zodia ta te pune în prim-plan. Vei fi observat mai mult la locul de muncă, dar și în cercul social.

Totuși, opoziția cu Neptun arată riscul de a te simți copleșit de așteptările altora sau de promisiuni confuze. În familie, cineva poate să-ți ceară ajutorul în chestiuni practice și să nu-ți lase loc să-ți faci planurile proprii.

BANI: Marte în Scorpion și careul cu Pluto pot scoate la iveală o dispută financiară cu un partener, poate legată de un credit sau de o cheltuială comună. Este posibil să primești o notificare de la bancă sau să fii pus să aduci documente suplimentare pentru o plată. Ai grijă să nu amâni plățile minore, pentru că se pot aduna și îți creează tensiuni.

DRAGOSTE: Ești atras de sinceritate și stabilitate. Dacă ești într-o relație, partenerul poate veni cu pretenții sau critici legate de modul în care îți gestionezi timpul și resursele. Dacă ești singur, poți primi o invitație surpriză la un eveniment social unde întâlnești pe cineva care îți trezește interesul, dar există riscul ca persoana să fie foarte diferită de tine și să te facă să-ți pui întrebări despre compatibilitate.

