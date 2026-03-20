Horoscop săptămânal Balanţă 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul parteneriatelor și al căsătoriei, aducând o atmosferă de basm, dar și de confuzie în relațiile tale.

Te poți simți atras de parteneri care au nevoie de salvare sau poți idealiza excesiv persoana iubită, ignorând realitatea imediată. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec pune degetul pe o rană legată de abandon sau de sentimentul că nu ești demn de a fi ales într-o relație serioasă. Te poți simți rănit de un refuz minor. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o forță creativă debordantă și autoritate asupra proiectelor tale personale.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun poate genera neînțelegeri într-un contract de colaborare, unde partenerul promite mult dar oferă puține garanții scrise. Nu te lăsa sedus de vorbe frumoase în negocieri. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce o pierdere financiară cauzată de o asociere neinspirată sau necesitatea de a plăti pentru o greșeală comisă de un partener de afaceri. Din fericire, sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, precum lansarea unui proiect creativ care devine imediat un succes financiar major. Poți primi o ofertă de a-ți expune munca într-un cadru prestigios sau poți obține o sponsorizare de la o persoană cu o putere financiară imensă care vede potențial în tine.

DRAGOSTE: Viața ta romantică este punctul focal al acestei săptămâni, fiind marcată de treceri bruște de la idealism la vulnerabilitate. Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce un moment de criză în cuplu, în care o nemulțumire veche legată de lipsa de atenție iese la suprafață într-un mod dureros. Poți simți că dai totul și primești în schimb doar ignoranță. Totuși, sextilul Soare Pluto oferă o pasiune magnetică și capacitatea de a seduce prin autenticitate. Dacă ești singur, săptămâna aceasta este ideală pentru a întâlni pe cineva care să îți trezească instinctele de cuceritor, dar care să aibă și o profunzime psihologică rară.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰