Horoscop 29 mai 2026. Zodia care încheie săptămâna cu bani în plus și planuri de distracție

Horoscop 29 mai 2026. Finalul de săptămână aduce energie, flirt și vești bune pentru multe zodii. Unii nativi se gândesc deja la relaxare și familie, în timp ce alții primesc confirmări importante legate de bani, relații sau proiecte profesionale.

Horoscop 29 mai 2026 Berbec

Sunteți nerăbdători să încheiați programul de lucru. O discuție scurtă și la obiect vă aduce claritate asupra unui proiect de săptămâna viitoare.

Horoscop 29 mai 2026 Taur

Încheiați săptămâna cu o veste bună legată de o sumă de bani. Sunteți dispuși să fiți generoși și să faceți o cinste prietenilor.

Horoscop 29 mai 2026 Gemeni

Energia voastră atinge cote maxime. Este momentul perfect pentru a schimba ceva la înfățișarea voastră.

Horoscop 29 mai 2026 Rac

Sunteți obosiți după o săptămână agitată și tot ce vă doriți este liniștea casei. O seară petrecută în confortul patului este perfect justificată.

Horoscop 29 mai 2026 Leu

Viața socială se animă şi telefonul vă sună neîncetat. S-ar putea să întâlniți o persoană care să devină un sprijin pentru un proiect viitor.

Horoscop 29 mai 2026 Fecioară

Deși e vineri, vă gândiți încă la detaliile unui proiect neterminat de la birou. Încercați diseară să acordați toată atenția partenerului de viață.

Horoscop 29 mai 2026 Balanță

Spiritul de aventură se trezește. Dialogurile cu persoanele străine sau discuțiile pe teme înalte vă captează total interesul.

Horoscop 29 mai 2026 Scorpion

Intuiția voastră este brici astăzi. La nivel relațional, pasiunea se intensifică, promițând o seară de vineri romantică în doi.

Horoscop 29 mai 2026 Săgetător

Relațiile sunt pe primul loc astăzi. Dacă sunteți singuri, aveți un farmec aparte care atrage privirile ca un magnet la evenimentele sociale.

Horoscop 29 mai 2026 Capricorn

Aveți o dorință imensă de a pune totul în ordine înainte de a pleca de la birou. Seara este ideală pentru un somn recuperator și profund.

Horoscop 29 mai 2026 Vărsător

Sunteți pregătiți de distracție. Este o seară perfectă pentru a ieși la o întâlnire, a merge la teatru sau a dansa până târziu.

Horoscop 29 mai 2026 Pești

Focusul rămâne pe casă şi familie. Puteți organiza o cină restrânsă acasă, alături de cei cu care vă simțiți cu adevărat voi înșivă.

Alexia Bucur

