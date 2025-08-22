Horoscop săptămânal Balanţă 25-29 august 2025

Horoscop săptâmânal Balanţă 25-29 august 2025. Venus, guvernatoarea ta, intră în Leu și pune accent pe prieteni, comunități și proiecte de grup. Este o perioadă în care dorința de a socializa și de a te implica în activități colective crește considerabil.

Trigonul cu Saturn îți aduce susținere de la persoane cu experiență, care te pot ghida sau sprijini concret. Opoziția cu Pluto poate genera o tensiune acasă sau într-o chestiune legată de familie și obligații personale, mai ales dacă acestea îți limitează libertatea. Sextilul cu Uranus favorizează schimbări de perspectivă, poate chiar printr-o invitație neașteptată care îți deschide uși spre oameni noi.

Bani: Venus favorizează câștigurile prin colaborări și implicare în proiecte de echipă. Trigonul cu Saturn îți oferă stabilitate și posibilitatea de a materializa o idee care a stagnat. Pluto poate aduce discuții aprinse în familie legate de bani sau moșteniri. Uranus deschide posibilitatea unei surse alternative de venit, poate dintr-o activitate creativă sau o colaborare atipică.

Dragoste: Venus îți sporește farmecul social, iar viața sentimentală poate beneficia de interacțiunile cu grupuri sau evenimente. Opoziția cu Pluto poate scoate la iveală tensiuni între viața personală și cea de cuplu. Uranus aduce un moment surpriză în relație sau o întâlnire neașteptată care îți schimbă prioritățile emoționale.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰