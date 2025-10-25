Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Balanță 27-31 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Balanță 27-31 octombrie 2025. Marte în trigon cu Jupiter te motivează să acționezi curajos în chestiuni care țin de stabilitate și siguranță personală. 

25.10.2025
Poți lua hotărâri importante privind locuința sau o colaborare profesională care îți oferă mai mult control. Mercur trigon Neptun te ajută să observi detalii pe care alții le trec cu vederea și să repari o neînțelegere la locul de muncă. Când Mercur trece în Săgetător, gândirea devine mai liberă și mai directă, dar opoziția cu Uranus poate aduce o discuție tensionată legată de o promisiune nerespectată. 

BANI: Marte trigon Jupiter te favorizează la capitolul negocieri și venituri. Poți primi o ofertă de colaborare sau poți renegocia condițiile unui contract. Mercur în Săgetător amplifică dorința de a-ți diversifica sursele de venit, dar opoziția cu Uranus avertizează asupra riscului de investiții hazardate. Poți avea o cheltuială neașteptată pentru casă sau pentru o reparație. Totuși, o conversație sinceră cu o persoană influentă te ajută să găsești o soluție profitabilă.

DRAGOSTE: Mercur trigon Neptun aduce un val de sensibilitate și deschidere emoțională. Este o perioadă bună pentru împăcări, explicații sau confesiuni. Cu Mercur în Săgetător, comunicarea devine mai sinceră, dar și mai directă, ai grijă să nu spui lucruri care pot răni. Opoziția cu Uranus poate aduce o revelație legată de partener, o informație neașteptată care schimbă tonul relației. Duminică, Marte trigon Jupiter reaprinde dorința de apropiere și încrederea reciprocă.

