Horoscop săptămânal Balanţă 29 decembrie – 02 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Balanţă 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur în tensiune cu Saturn scoate la suprafață oboseala acumulată, întârzieri în rezolvarea unor sarcini sau senzația că muncești mult fără rezultate imediate.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 15:56
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Balanţă 29 decembrie – 02 ianuarie 2026 - Shutterstock

Mercur careu Neptun poate crea confuzie în comunicarea la locul de muncă, mai ales dacă depinzi de informații venite de la alții. Este posibil să primești instrucțiuni neclare sau să fii nevoit să refaci ceva ce părea deja stabilit. Chiron în mers direct activează teme legate de relațiile apropiate și de felul în care te raportezi la nevoile celuilalt. Este o săptămână în care înveți să îți dozezi energia și să spui nu atunci când este necesar.

BANI: Poate fi vorba despre servicii, reparații, abonamente sau costuri care țin de organizarea zilnică. Dacă lucrezi într-un mediu unde sunt mai multe persoane implicate, pot apărea neînțelegeri legate de cine face ce și cine este plătit pentru anumite sarcini. Este important să clarifici exact ce intră în responsabilitatea ta și ce nu. Săptămâna favorizează ajustarea bugetului și eliminarea cheltuielilor inutile, nu inițierea unor investiții noi.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile sunt influențate de stresul cotidian. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre program, responsabilități și lipsa timpului petrecut împreună. Este posibil să simți că tu faci mai mult decât partenerul sau invers. Comunicarea calmă este esențială. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva prin intermediul muncii sau al rutinei zilnice, însă relația se dezvoltă lent și necesită răbdare.

