Horoscop săptămânal Balanţă 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur în careu cu Jupiter poate aduce discuții aprinse legate de bani sau resurse comune. Poți primi un apel legat de taxe, facturi sau datorii și asta să îți schimbe planurile.

Uranus în sextil cu Neptun îți aduce o deschidere neașteptată: poate o soluție legată de un credit sau o colaborare financiară care îți dă un pic de aer. Uranus în trigon cu Pluto îți poate transforma modul de a gândi despre securitatea personală, iar asta se reflectă direct în deciziile de zi cu zi.

Bani: Pe plan financiar, atenția cade pe cheltuieli și datorii. Poți fi nevoit să faci o plată urgentă sau să renegociezi o rată. E posibil ca o sumă de bani pe care o așteptai să întârzie, iar asta să creeze disconfort. Totuși, poți primi și o veste bună: un partener poate veni cu o soluție sau cu o susținere financiară neașteptată. Uranus în aspect bun cu Pluto sugerează că, dacă faci un pas curajos, cum ar fi să restructurezi un contract, vei ieși pe plus.

Dragoste: În relații, tensiunile apar din zona financiară. Dacă ești într-o relație, discuțiile pot viza cine plătește ce sau cum se gestionează resursele comune. Weekendul poate fi momentul unei decizii clare. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context intens, cum ar fi la un eveniment legat de muncă sau de un proiect financiar. Atracția va fi profundă și transformatoare, dar vine cu provocări legate de diferențele de priorități.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰