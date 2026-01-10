Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Berbec 12-16 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Berbec 12-16 ianuarie 2026. Mercur în opoziție cu Jupiter creează tendința de a spune mai mult decât poți livra sau de a crede că anumite lucruri se vor rezolva de la sine.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 13:19
Horoscop săptămânal Berbec 12-16 ianuarie 2026

Poți fi implicat în discuții importante cu superiori, clienți sau persoane cu autoritate, iar miza este una reală. Soarele în sextil cu Saturn te ajută însă să revii rapid cu picioarele pe pământ și să îți reorganizezi strategia. Venus, prin aspectele armonioase cu Saturn și Uranus, aduce o combinație rară între stabilitate și schimbare calculată.

BANI: Venus sextil Saturn favorizează consolidarea unei surse de venit existente, renegocierea unui contract sau stabilirea unor condiții mai clare de colaborare. Dacă ai un job stabil, pot apărea discuții legate de responsabilități suplimentare în schimbul unei recompense financiare. Venus trigon Uranus poate aduce o idee nouă de câștig, un proiect secundar sau o propunere venită pe neașteptate. Totuși, Mercur opoziție Jupiter avertizează asupra cheltuielilor făcute din entuziasm sau a investițiilor bazate pe promisiuni vagi.

DRAGOSTE: Relațiile existente pot intra într-o etapă de clarificare a responsabilităților, a planurilor comune sau a limitelor personale. Venus sextil Saturn favorizează angajamentele asumate și discuțiile serioase despre viitor. Pentru cei singuri, Venus trigon Uranus poate aduce o întâlnire surprinzătoare, într-un context diferit de rutina obișnuită, dar care are potențial real. Mercur opoziție Jupiter poate amplifica așteptările sau idealizarea partenerului, de aceea este important să lași faptele să confirme vorbele.

