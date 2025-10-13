Horoscop săptămânal Berbec 13-17 octombrie 2025

Opoziția cu Neptun poate aduce confuzii legate de promisiuni, mai ales în contracte, însă trigonul cu Uranus și Pluto ajută la eliberarea de dependențe și relații dezechilibrate. Pluto direct aduce un suflu nou în cercul tău social, cu șanse de a relua o colaborare profesională care se blocase. Soarele în careu cu Jupiter poate genera mici tensiuni legate de timp și priorități, dar te învață să nu promiți mai mult decât poți duce.

Bani: Sunt posibile negocieri importante sau discuții despre distribuirea veniturilor în cadrul unei echipe. Poți primi o ofertă care pare prea bună ca să fie adevărată, verific-o înainte de a semna. Veniturile din colaborări pot crește dacă reiei un proiect vechi. Pluto direct te susține să-ți restructurezi planurile financiare și să investești în instrumente moderne.

Dragoste: Venus aduce intensitate și farmec, dar opoziția cu Neptun poate crea momente de iluzie, mai ales dacă te implici într-o relație nouă. Ai tendința să idealizezi pe cineva care nu e disponibil emoțional. Relațiile stabile trec printr-o etapă de sinceritate dureroasă, dar necesară. Finalul săptămânii aduce o ocazie de apropiere profundă dacă renunți la nevoia de control.

