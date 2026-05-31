Horoscop săptămânal Berbec 1-5 iunie 2026. Tranzitul prin care Mercur intră în Rac îți activează instantaneu sectorul legat de cămin, familie și rădăcini, ceea ce înseamnă că gândurile tale se vor îndrepta spre reamenajări, discuții cu părinții sau clarificarea unor drepturi locative.

Totuși, trebuie să acționezi cu multă prudență la mijlocul săptămânii, deoarece se manifestă un aspect de Mercur careu Neptun care aduce multă confuzie, risc de neînțelegeri majore în casă sau probleme ascunse legate de instalațiile de apă din locuință. Din fericire, aspectul de Soare sextil Saturn îți oferă o ancoră puternică de stabilitate prin intermediul unor persoane cu autoritate sau prin strategii bine gândite în avans. Acest context te ajută să pui ordine în haosul cotidian, să obții un aviz oficial de care aveai nevoie pentru o proprietate și să îți securizezi liniștea interioară prin decizii administrative clare și mature.

BANI: Din punct de vedere financiar, influența de Soare sextil Saturn se traduce prin fapte extrem de clare, cum ar fi aprobarea oficială a unui dosar de credit pentru achiziția unui teren sau primirea unei subvenții pe care o așteptai de la o instituție a statului. Din punct de vedere profesional, dacă lucrezi de acasă sau deții o afacere de familie, te vei bucura de o eficientizare a muncii datorită unui nou regulament intern. Totuși, aspectul de Mercur careu Neptun îți cere vigilență maximă la mijlocul săptămânii, deoarece există riscul să fii indus în eroare de un instalator care îți cere prea mulți bani pentru o reparație banală sau poți rătăci o chitanță importantă de plată a impozitelor, fiind obligat să pierzi timp pentru a o recupera.

DRAGOSTE: Odată ce Mercur intră în Rac, dialogul în cuplu capătă o tentă extrem de protectoare, fiind momentul în care discuți cu partenerul de viață despre achiziția unor piese de mobilier sau despre organizarea unei mese festive în familie. Totuși, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, pot apărea momente de neîncredere sau confuzie, cum ar fi situația în care partenerul uită să îți comunice o decizie administrativă legată de rude, generând o stare de suspiciune inutilă. Pentru a evita tensiunile, bazează-te pe aspectul Soare sextil Saturn, care favorizează asumarea unor responsabilități clare în gospodărie. Vă puteți așeza la masă pentru a împărți sarcinile gospodărești concrete, cum ar fi plata facturilor comune sau programul de curățenie, eliminând astfel orice ambiguitate emoțională prin acțiuni practice și corecte.

