Horoscop săptămânal Berbec 15-19 septembrie 2025. Mercur intră în Balanță și îți aduce discuții intense cu parteneri sau colaboratori. Pot apărea negocieri oficiale, fie pentru un contract de muncă, fie pentru o colaborare pe termen mediu.

Opozițiile lui Mercur cu Saturn și Neptun îți arată că nu toată lumea este sinceră sau pregătită să își asume partea sa. Poți primi un refuz sau un răspuns amânat, dar aceste situații îți arată unde sunt oamenii de încredere. Venus, intrând în Fecioară, îți cere să fii atent la detalii și la rutina zilnică: chiar și un mic document omis poate genera complicații.

Bani: Pe partea financiară, banii depind de înțelegerile cu ceilalți. Poți semna un contract nou sau să intri într-un parteneriat, dar verifică toate condițiile înainte. Dacă ai un proces sau o discuție juridică în desfășurare, săptămâna aduce etape intermediare și poate chiar recomandarea unui specialist. Este o perioadă în care nu ești singur în deciziile materiale.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, partenerul poate pune presiune pentru a clarifica lucruri legate de viața de zi cu zi, responsabilități comune sau chiar planuri pe termen mai scurt. Apar discuții serioase, unele mai tensionate, dar necesare pentru a stabili reguli clare. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva într-un context profesional sau printr-o discuție oficială. Totuși, începutul poate fi marcat de neînțelegeri sau de diferențe de stil de comunicare.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰