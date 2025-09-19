Horoscop săptămânal Berbec 22-26 septembrie 2025

Poți simți nevoia să pui piciorul în prag într-o relație sau într-un parteneriat unde simți că ești nedreptățit. Careul cu Pluto aduce discuții aprinse în familie sau cu cineva apropiat, posibil legate de moșteniri ori bunuri împărțite. Soarele în Balanță aduce în atenție relațiile apropiate: un partener ar putea avea o cerință care te ia prin surprindere.

BANI: Situațiile financiare pot deveni mai tensionate. Poți primi un e-mail despre o plată întârziată sau o factură neprevăzută. La serviciu, cineva ar putea încerca să îți paseze o responsabilitate pe care nu o consideri a ta. Atenție la investițiile riscante, există pericolul să pierzi bani într-o decizie luată la impuls.

DRAGOSTE: Relația de cuplu poate fi pusă la încercare. Un partener ar putea aduce în discuție planuri serioase poate căsătorie, copii, mutare, iar tu să simți presiunea de a da un răspuns rapid. Dacă ești singur, este posibil să primești un mesaj de la o fostă iubire care reaprinde amintiri, dar și tensiuni.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰