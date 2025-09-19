Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Berbec 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec 22-26 septembrie 2025. Marte intră în Scorpion și îți reactivează tensiuni mai vechi legate de resurse comune.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 14:26
Horoscop săptămânal Berbec 22-26 septembrie 2025

Poți simți nevoia să pui piciorul în prag într-o relație sau într-un parteneriat unde simți că ești nedreptățit. Careul cu Pluto aduce discuții aprinse în familie sau cu cineva apropiat, posibil legate de moșteniri ori bunuri împărțite. Soarele în Balanță aduce în atenție relațiile apropiate: un partener ar putea avea o cerință care te ia prin surprindere.

BANI: Situațiile financiare pot deveni mai tensionate. Poți primi un e-mail despre o plată întârziată sau o factură neprevăzută. La serviciu, cineva ar putea încerca să îți paseze o responsabilitate pe care nu o consideri a ta. Atenție la investițiile riscante, există pericolul să pierzi bani într-o decizie luată la impuls.

DRAGOSTE: Relația de cuplu poate fi pusă la încercare. Un partener ar putea aduce în discuție planuri serioase poate căsătorie, copii, mutare, iar tu să simți presiunea de a da un răspuns rapid. Dacă ești singur, este posibil să primești un mesaj de la o fostă iubire care reaprinde amintiri, dar și tensiuni.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

