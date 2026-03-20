Horoscop săptămânal Berbec 23-27 martie 2026

Horoscop săptămânal Berbec 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec aduce o atmosferă onirică în viața ta, făcându-te să te simți mai degrabă ca un personaj dintr-un film decât ca un actor social activ.

de Alexandru Păunescu

la 20.03.2026 , 14:46
Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o vulnerabilitate legată de imaginea ta fizică sau de o rană veche de respingere, oferindu-ți ocazia să te accepți exact așa cum ești. În paralel, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă un sprijin nevăzut din partea unor grupuri influente sau prieteni puternici, transformând vulnerabilitatea ta într-o formă de carismă hipnotică ce poate schimba dinamica oricărei colectivități în care te afli.

BANI: Miercuri, sub influența conjuncției din semnul tău, s-ar putea să ai o idee genială, aproape mistică, despre un nou proiect, dar ai grijă să nu semnezi documente oficiale fără a verifica cifrele, deoarece eroarea de calcul este iminentă. Joi, poți resimți o stare de nesiguranță privind valoarea muncii tale, poate în urma unui feedback care îți atinge un punct sensibil legat de competență. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret sub forma unui telefon de la un fost colaborator influent care îți propune o asociere într-un proiect de anvergură.

DRAGOSTE: Conjuncția Venus și Chiron în Berbec de joi poate aduce o discuție dureroasă dar necesară cu partenerul, în care vei recunoaște o nesiguranță profundă. Poate fi vorba despre teama că nu ești suficient de bun sau despre o cicatrice lăsată de o relație anterioară care încă îți dictează reacțiile. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești o persoană care are nevoie de vindecare sau care acționează ca o oglindă pentru propriile tale dureri ascunse. Prezența Soarelui și a lui Neptun în zona identității tale te face să emani un magnetism greu de ignorat, atrăgând oameni care caută profunzime.

Articolul continuă după reclamă
Alexandru Păunescu Like
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Berbec 23-27 martie 2026
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.