Horoscop săptămânal Berbec 25-29 august 2025. Intrarea lui Venus în Leu îți activează sectorul creativității, al exprimării personale și al plăcerilor, aducând o energie caldă, dar și dorința de a ieși în față cu ceva special.

Poți simți o nevoie puternică de validare prin ceea ce faci, fie că este vorba despre un proiect artistic, fie despre modul în care te prezinți în public.

Trigonul cu Saturn aduce stabilitate și maturitate în alegerile pe care le faci, dar opoziția cu Pluto poate genera tensiuni cu o figură de autoritate sau cu cineva care te contestă. Sextilul cu Uranus aduce ocazii neașteptate de a-ți pune în valoare talentele, însă va trebui să te adaptezi rapid unor schimbări de plan.

Bani: Săptămâna aduce oportunități financiare prin activități care implică talentul personal sau colaborări cu persoane din medii creative. Este posibil să primești o ofertă care îți cere să îți asumi mai multă vizibilitate. Saturn ajută să structurezi un plan pe termen mediu, însă Pluto poate indica presiune pentru a obține rezultate rapide. Poți avea parte de o negociere intensă pentru un buget sau pentru o plată suplimentară. Uranus poate aduce un câștig surpriză, posibil dintr-o activitate pe care nu o considerai prioritară.

Articolul continuă după reclamă

Dragoste: Venus în Leu te încurajează să îți exprimi sentimentele cu mai multă pasiune și să cauți momente de bucurie alături de persoana iubită. Dacă ești singur, ai șanse să cunoști pe cineva într-un context plin de energie, poate la un eveniment artistic sau social. Trigonul cu Saturn poate aduce un pas concret într-o relație, cum ar fi stabilirea unor planuri clare împreună. Opoziția cu Pluto poate aduce tensiuni pe tema geloziei sau a controlului, în special dacă există diferențe de opinie privind libertatea fiecăruia. Uranus aduce surprize plăcute în plan sentimental.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰