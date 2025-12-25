Horoscop săptămânal Berbec 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Chiron revine la mers direct și te obligă să privești frontal o rană veche legată de încrederea în tine, de curajul de a spune ce vrei fără teamă de respingere.

Mercur aflat în tensiune cu Saturn aduce întârzieri, răspunsuri amânate sau senzația că cineva îți pune frână exact când ai nevoie de claritate. Este o săptămână în care ești forțat să încetinești, să verifici informații și să nu acționezi impulsiv. Mercur careu Neptun poate crea confuzie în comunicare, mai ales în discuții cu persoane aflate la distanță sau în chestiuni legate de planuri viitoare.

BANI: Din punct de vedere financiar, apar clarificări legate de direcția profesională. Poți simți presiune din partea unui superior sau a unei structuri oficiale care îți cere rezultate concrete. Nu este o săptămână bună pentru investiții riscante sau cheltuieli făcute din impuls. Dacă ai de semnat acte sau de negociat un contract, verifică de două ori condițiile. Pot apărea întârzieri la plăți sau neclarități legate de bani care trebuiau să ajungă deja la tine.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile te obligă să fii mai sincer cu tine. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții despre limite, responsabilități și planuri concrete pentru viitor. Este posibil să realizezi că ai evitat un subiect important de teama conflictului. Dacă ești singur, poți relua o conversație sau o legătură din trecut, dar fără garanția că lucrurile se vor așeza imediat. Emoțiile sunt intense, dar cer maturitate.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰