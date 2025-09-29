Horoscop săptămânal Berbec 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Mercur în careu cu Jupiter poate aduce situații în care spui mai mult decât e cazul sau te grăbești să accepți o invitație, pentru ca mai apoi să constați că agenda nu îți permite.

Este posibil să primești un apel neașteptat de la cineva din străinătate sau legat de studii, iar asta să îți schimbe planurile. Uranus în sextil cu Neptun îți deschide calea spre idei inovatoare. Uranus în trigon cu Pluto arată că deciziile ferme luate acum îți pot remodela statutul profesional sau relația cu autoritatea.

Bani: Pe plan financiar, este o perioadă în care promisiunile mari pot să nu coincidă cu realitatea. Poți primi un e-mail despre o colaborare ce pare foarte atractivă, dar care are detalii ascunse sau clauze complicate. Atenție la tendința de a semna contracte fără să citești tot. În același timp, Uranus și Pluto îți dau șansa de a găsi o soluție neașteptată la o problemă financiară.

Dragoste: În relații, comunicarea poate fi suprasolicitată: poți promite partenerului o excursie sau o ieșire și să nu reușești să o organizezi. Dacă ești singur, există șansa de a cunoaște pe cineva într-un context legat de învățare sau călătorie, dar relația poate începe cu mult entuziasm și ulterior să descoperi diferențe de valori.

