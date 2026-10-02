Horoscop săptămânal Berbec 5-9 octombrie 2026. Săptămâna aceasta vine cu un contrast puternic între dorința ta de afirmare și necesitatea de a gestiona secrete sau chestiuni financiare apăsătoare.

Faptul că Venus își începe retrogradarea activează sectorul resurselor ascunse, al datoriilor și al crizelor intime, readucând în discuție socoteli mai vechi sau temeri nespuse. În același timp, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion te determină să sondezi dedesubturile unor înțelegeri netransparente și să porți discuții decisive despre bani sau încredere. Din fericire, aspectul de Marte sextil Uranus îți aduce un elan spectaculos, idei îndrăznețe și dorința de a te exprima liber prin acțiuni spontane care alungă monotonia cotidiană.

BANI: În plan profesional și material, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion îți cere o evidență strictă a taxelor, a ratelor bancare și a resurselor deținute la comun cu asociații. Este momentul potrivit pentru a renegocia un dosar de refinanțare, a stinge o datorie veche sau a recupera o sumă care ți se cuvenea de multă vreme. Pe de altă parte, aspectul Marte sextil Uranus îți oferă oportunități rapide de promovare a unei activități independente prin mijloace moderne de comunicare, permițându-ți să atragi câștiguri neașteptate dintr-un proiect creativ pus în practică fără ezitare.

DRAGOSTE: Viața sentimentală devine un teren al pasiunilor răscolitoare și al reevaluărilor afective. Retrogradarea lui Venus poate readuce în peisaj o fostă mare pasiune sau poate scoate la iveală nemulțumiri nespuse legate de intimitate și loialitate în cuplu. Nu lăsa gelozia sau dorința de posesivitate să creeze suspiciuni inutile. Grație dinamismului adus de Marte în sextil cu Uranus, ai capacitatea de a reaprinde scânteia atracției alături de persoana iubită prin mesaje pline de umor, surprize plăcute și disponibilitatea de a ieși din tiparele rigide ale conviețuirii.