Indicele ROBOR la trei luni a crescut la 6,11%, cea mai ridicată valoare din ultimele luni

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 6,11% pe an, de la 6,06% pe an cât a fost în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 6,16% pe an, de la 6,12% pe an, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 6,22%, de la 6,18%, în ședința anterioară.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.

Valoarea maximă a indicelui ROBOR la 3 luni în anul 2026 a fost de 6,14%, înregistrată la începutul lunii ianuarie

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În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,57% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2026.