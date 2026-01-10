Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Capricorn 12-16 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Capricorn 12-16 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una intensă și solicitantă, dar extrem de productivă dacă îți dozezi corect energia.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 13:23
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Capricorn 12-16 ianuarie 2026 - Shutterstock

Mercur opoziție Jupiter poate aduce presiuni din exterior, solicitări multiple sau situații în care trebuie să demonstrezi competență și maturitate. Soarele în sextil cu Saturn îți oferă un avantaj clar, acela de a rămâne disciplinat și de a lua decizii calculate. Venus, prin aspectele favorabile, aduce un plus de stabilitate și te ajută să îți consolidezi poziția atât în plan profesional, cât și personal.

BANI: Financiar, este una dintre cele mai solide săptămâni pentru tine, cu condiția să nu cazi în capcana suprasolicitării. Venus sextil Saturn susține veniturile obținute prin muncă constantă, responsabilitate și seriozitate. Poți primi recunoaștere pentru eforturile depuse sau poți negocia condiții mai avantajoase într-un context profesional. Venus trigon Uranus poate aduce o oportunitate neașteptată, poate o ofertă diferită, un proiect inovator sau o schimbare care îți permite să îți valorifici mai bine competențele. Mercur opoziție Jupiter te avertizează să nu îți asumi mai multe obligații financiare decât poți gestiona.

DRAGOSTE: Mercur opoziție Jupiter poate aduce discuții despre responsabilități comune, planuri de viitor sau diferențe de așteptări. Venus sextil Saturn favorizează relațiile stabile, în care există respect și dorința de a construi ceva durabil. Venus trigon Uranus poate aduce un element de surpriză plăcută, o schimbare de dinamică sau o reapropiere neașteptată. Pentru cei singuri, atracțiile pot apărea în contexte profesionale sau prin intermediul unor proiecte comune.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Capricorn 12-16 ianuarie 2026