Horoscop săptămânal Capricorn 13-17 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 13-17 octombrie 2025. Pentru tine, Venus luminează zona carierei și a imaginii publice.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 13:01
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Capricorn 13-17 octombrie 2025 - Shutterstock

E o perioadă favorabilă pentru recunoaștere profesională, însă opoziția cu Neptun îți cere să eviți deciziile bazate pe impresii sau zvonuri. Trigonul cu Uranus și Pluto îți oferă șansa de a-ți consolida poziția, mai ales printr-un proiect pe care îl finalizezi după luni de muncă. Pluto direct în sectorul tău financiar îți readuce puterea și controlul asupra direcției în care mergi. Soarele în careu cu Jupiter semnalează o suprasolicitare.

Bani: Venus favorizează creșterea veniturilor prin intermediul unei promovări sau colaborări externe. Trigonul cu Pluto te susține să atragi resurse, dar și să renegociezi condiții avantajoase. Uranus aduce surprize plăcute din domenii creative sau tehnologice. Totuși, Neptun îți amintește să eviți împrumuturile neclare sau tranzacțiile grăbite. Pluto direct anunță revenirea stabilității după o perioadă de incertitudine financiară.

Dragoste: Viața sentimentală e marcată de echilibru între rațiune și emoție. Venus te face mai vizibil și mai carismatic. E momentul să arăți autenticitatea ta, nu masca profesională. În cuplu, pot apărea discuții despre priorități sau roluri, dar trigonul Venus–Pluto aduce o profunzime emoțională rară, consolidând legătura. Duminică, un gest de sprijin necondiționat din partea partenerului te va impresiona sincer.

