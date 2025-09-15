Horoscop săptămânal Capricorn 15-19 septembrie 2025

Este o perioadă în care deciziile profesionale pot cântări greu. Opoziția cu Saturn te obligă să îți asumi mai multe responsabilități, chiar dacă simți că sarcina e grea. În același timp, opoziția cu Neptun atrage atenția asupra riscului de a comunica neclar sau de a interpreta greșit informațiile primite. Venus în Fecioară îți dă însă claritate și dorința de a face lucrurile corect, punând accent pe detaliile care contează.

Bani: Apar posibilități de câștig prin proiecte profesionale, dar și cheltuieli suplimentare pentru a menține imaginea și credibilitatea ta. Poți fi nevoit să investești în documentație, instruire sau chiar în prezentări care să susțină poziția ta. Dacă aștepți aprobarea unui contract sau a unei finanțări, este important să insiști pentru clarificări și să verifici fiecare pas, pentru că opoziția Mercur-Neptun poate aduce întârzieri.

Dragoste: În plan personal, poți fi perceput ca distant, pentru că atenția ta se concentrează pe carieră. Partenerul poate simți că îți lipsește disponibilitatea emoțională, ceea ce poate genera tensiuni. Dacă ești singur, există șanse să întâlnești pe cineva într-un context profesional, dar relația va necesita timp pentru a se dezvolta, deoarece există diferențe de ritm și de așteptări.

