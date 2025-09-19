Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Capricorn 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 22-26 septembrie 2025. Marte în Scorpion îți activează zona relațiilor sociale și profesionale. Poți fi implicat într-o discuție aprinsă la serviciu sau într-un conflict de autoritate.

la 19.09.2025 , 14:33
Careul cu Pluto te poate pune în situația de a alege între două drumuri: să accepți o schimbare radicală sau să rămâi pe un teren stabil, dar tensionat. Soarele în Balanță și opoziția cu Neptun pot aduce confuzii în comunicare cu șefii sau cu colegii.

BANI: Din punct de vedere financiar, poți primi vești legate de o colaborare, dar să apară condiții neașteptate. De exemplu, un client poate cere modificări la un proiect după ce a fost deja stabilit. Cheltuielile pot fi legate de carieră: cursuri, echipamente sau instrumente de lucru. Este indicat să fii atent la modul în care îți expui planurile, pentru că cineva ar putea încerca să profite.

DRAGOSTE: În dragoste, relațiile pot fi puse la încercare. Dacă ești într-un cuplu, un partener ar putea aduce în discuție nemulțumiri vechi sau suspiciuni legate de modul în care îți petreci timpul. Dacă ești singur, atragi persoane prin carismă, dar este posibil să descoperi că cineva care îți face curte ascunde o parte a realității poate, nu îți spune adevărul despre situația sa personală.

