Horoscop săptămânal Capricorn 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul casei, al familiei și al bazei tale emoționale, aducând o atmosferă de confuzie sau idealism în cămin.

Poți avea tendința să îți asumi rolul de salvator pentru membrii familiei sau să ai așteptări nerealiste de la spațiul în care locuiești. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o rană legată de copilărie sau de sentimentul că nu ai avut niciodată o bază solidă de siguranță. Te poți simți vulnerabil în relația cu părinții. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o forță financiară imensă și autoritate asupra propriilor tale bunuri. Vei descoperi că ai puterea de a-ți restructura complet bugetul, de a obține profituri din surse ascunse și de a-ți asigura o independență materială care să îți permită să controlezi orice situație neprevăzută.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun te avertizează asupra riscului de a fi păcălit într-o tranzacție imobiliară sau de a face reparații costisitoare la casă care nu rezolvă problema reală. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce o cheltuială legată de un membru al familiei sau o pierdere minoră cauzată de ignorarea unor clauze într-un contract de asigurare a locuinței. Sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi obținerea unei sume mari de bani dintr-o afacere secundară sau dintr-o investiție pe care ceilalți o considerau riscantă. Poți primi o mărire de salariu substanțială sau poți vinde un obiect de valoare la un preț mult peste așteptări.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o stare de iritabilitate în relația cu partenerul din cauza unor probleme legate de locuință sau de modul în care vă gestionați intimitatea acasă. Poți resimți o durere dacă simți că nu ești stăpân în propria casă sau dacă partenerul nu îți respectă nevoia de izolare. Totuși, sextilul Soare Pluto facilitează o pasiune senzuală intensă și o legătură bazată pe posesivitate sănătoasă și protecție reciprocă. Dacă ești singur, s-ar putea să fii atras de cineva care emană o putere financiară și emoțională uriașă, oferindu-ți acea siguranță pe care o cauți.

