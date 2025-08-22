Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Capricorn 25-29 august 2025

Horoscop săptâmânal 25-29 august Capricorn. Venus în Leu pune în lumină chestiuni legate de intimitate, resurse comune și transformări personale. Trigonul cu Saturn te ajută să faci pași clari în rezolvarea unor probleme administrative sau financiare. 

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 10:36
Horoscop săptămânal capricorn 25-29 august 2025 Horoscop săptămânal capricorn 25-29 august 2025 - ShutterStock

Opoziția cu Pluto, aflat în semnul tău, poate crea un conflict între dorința ta de control și nevoile celorlalți. Uranus îți poate aduce o veste sau o situație surprinzătoare care îți schimbă abordarea față de un proiect personal.

Bani: Venus favorizează câștigurile prin colaborări și implicare în proiecte de echipă. Trigonul cu Saturn îți oferă stabilitate și posibilitatea de a materializa o idee care a stagnat. Pluto poate aduce discuții aprinse în familie legate de bani sau moșteniri. Uranus deschide posibilitatea unei surse alternative de venit, poate dintr-o activitate creativă sau o colaborare atipică.

Dragoste: Venus îți sporește farmecul social, iar viața sentimentală poate beneficia de interacțiunile cu grupuri sau evenimente. Opoziția cu Pluto poate scoate la iveală tensiuni între viața personală și cea de cuplu. Uranus aduce un moment surpriză în relație sau o întâlnire neașteptată care îți schimbă prioritățile emoționale.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Comentarii


Întrebarea zilei
Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Capricorn 25-29 august 2025