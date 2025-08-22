Horoscop săptămânal Capricorn 25-29 august 2025

Horoscop săptâmânal 25-29 august Capricorn. Venus în Leu pune în lumină chestiuni legate de intimitate, resurse comune și transformări personale. Trigonul cu Saturn te ajută să faci pași clari în rezolvarea unor probleme administrative sau financiare.

Opoziția cu Pluto, aflat în semnul tău, poate crea un conflict între dorința ta de control și nevoile celorlalți. Uranus îți poate aduce o veste sau o situație surprinzătoare care îți schimbă abordarea față de un proiect personal.

Bani: Venus favorizează câștigurile prin colaborări și implicare în proiecte de echipă. Trigonul cu Saturn îți oferă stabilitate și posibilitatea de a materializa o idee care a stagnat. Pluto poate aduce discuții aprinse în familie legate de bani sau moșteniri. Uranus deschide posibilitatea unei surse alternative de venit, poate dintr-o activitate creativă sau o colaborare atipică.

Dragoste: Venus îți sporește farmecul social, iar viața sentimentală poate beneficia de interacțiunile cu grupuri sau evenimente. Opoziția cu Pluto poate scoate la iveală tensiuni între viața personală și cea de cuplu. Uranus aduce un moment surpriză în relație sau o întâlnire neașteptată care îți schimbă prioritățile emoționale.

