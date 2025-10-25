Horoscop săptămânal Capricorn 27-31 octombrie 2025 . Pentru tine, Marte trigon Jupiter aduce progres vizibil în carieră. Este o săptămână de acțiune și de consolidare.

Poți finaliza o sarcină importantă, poți primi laude de la superiori sau poți găsi resursele necesare pentru un proiect personal. Mercur trigon Neptun favorizează comunicarea inspirată și te ajută să mediezi conflicte. Când Mercur intră în Săgetător, devii mai introspectiv și mai atent la detalii. Opoziția cu Uranus poate aduce o schimbare neașteptată în planurisau o decizie bruscă legată de carieră.

BANI: Marte trigon Jupiter deschide calea pentru creșterea veniturilor. Poți fi recompensat pentru un efort recent sau poți primi o ofertă mai avantajoasă. Mercur trigon Neptun te ajută să negociezi cu eleganță, dar opoziția cu Uranus avertizează asupra imprevizibilului: o sumă promisă poate întârzia sau condițiile financiare pot fi modificate. Este esențial să menții un plan de rezervă.

DRAGOSTE: Mercur trigon Neptun aduce romantism și comunicare sinceră. Poți avea o conversație profundă cu partenerul sau poți lămuri o neînțelegere din trecut. Cu Mercur în Săgetător, preferi discreția, dar opoziția cu Uranus poate aduce o revelație legată de comportamentul celuilalt. Marte trigon Jupiter restabilește optimismul și dorința de apropiere. Duminică, atmosfera devine caldă și cooperantă.

