Horoscop săptămânal Capricorn 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Mercur careu Saturn îți pune frână exact acolo unde ai tendința să forțezi lucrurile prin voință.

Poate fi vorba despre decizii legate de tine, de imaginea ta, de un proiect personal sau de modul în care te prezinți în fața celorlalți. Mercur careu Neptun aduce confuzie în comunicare și riscul de a fi interpretat greșit, mai ales dacă lași lucrurile nespuse sau formulate vag. Chiron scoate la suprafață o rană veche legată de autoritate, de familie sau de sentimentul că trebuie mereu să fii puternic.

BANI: Pot apărea cheltuieli legate de imagine, responsabilități personale sau investiții făcute pentru a susține o direcție profesională. Dacă ai de negociat un contract sau o colaborare, este esențial să citești fiecare detaliu și să nu te bazezi pe promisiuni. Pot apărea întârzieri în încasări sau senzația că eforturile tale nu sunt imediat răsplătite. Este o perioadă bună pentru planificare, bugete clare și stabilirea unor obiective realiste, nu pentru riscuri financiare sau decizii luate sub presiune.

DRAGOSTE: În dragoste, relațiile cer maturitate și claritate. Dacă ești într-un cuplu, pot apărea discuții serioase despre responsabilități, viitor și limite emoționale. Este posibil să simți că porți prea mult din greutatea relației sau că partenerul se bazează excesiv pe tine. Dacă ești singur, atragi persoane care te văd ca pe un sprijin, dar trebuie să fii atent să nu intri într-o relație dezechilibrată emoțional.

