Horoscop săptămânal Capricorn 29 septembrie - 3 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Capricorn 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Pentru tine, săptămâna aduce tensiuni legate de organizare. Mercur în careu cu Jupiter poate scoate la iveală probleme administrative: documente incomplete, întârzieri la birou sau sarcini încurcate.

29.09.2025
E posibil să ți se ceară o lucrare în două formate diferite, ceea ce îți consumă timp. Uranus în sextil cu Neptun îți dă idei creative pentru a rezolva situația, de exemplu să folosești un program sau o metodă diferită. Uranus în trigon cu Pluto marchează o transformare și descoperi ce trebuie eliminat pentru a funcționa mai eficient.

Bani: Financiar, pot apărea neînțelegeri cu un coleg sau un colaborator. Poți primi o sumă mai mică decât te așteptai sau o plată întârzie. Este recomandat să verifici facturile și detaliile unui contract. În paralel, Uranus poate aduce o soluție neașteptată, cineva îți oferă o lucrare rapidă sau o colaborare care compensează pierderea.

Dragoste: În plan sentimental, dacă ești într-o relație, e posibil să discuți despre responsabilități zilnice: cine plătește o factură, cine se ocupă de cumpărături. Pot apărea discuții aprinse, dar care duc la o mai bună organizare. Dacă ești singur, ai putea întâlni pe cineva prin intermediul muncii sau într-un context practic, cum ar fi la un curs sau la un eveniment de carieră.

