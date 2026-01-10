Horoscop săptămânal Fecioară 12-16 ianuarie 2026. Mercur opoziție Jupiter te poate pune în situații în care ești forțat să alegi între ce știi că este corect și ce pare avantajos pe moment.

Pot apărea suprasolicitări, termene limită nerealiste sau cerințe exagerate din partea altora. Soarele în sextil cu Saturn te ajută să rămâi organizat și să îți păstrezi controlul asupra detaliilor, chiar și în contexte tensionate. Venus, prin aspectele armonioase, aduce stabilitate în plan personal și te ajută să îți găsești sprijinul potrivit, la momentul potrivit.

BANI: Mercur opoziție Jupiter poate indica cheltuieli mai mari decât era planificat sau presiuni legate de buget, poate din cauza unor obligații profesionale sau familiale. Venus sextil Saturn favorizează gestionarea responsabilă a banilor, renegocierea unor condiții contractuale sau stabilirea unor limite clare în privința cheltuielilor comune. Venus trigon Uranus poate aduce o soluție financiară neașteptată, poate printr-o idee practică, o optimizare a muncii sau o schimbare benefică în modul de lucru. Este un moment bun pentru a investi timp în organizare financiară.

DRAGOSTE: Mercur opoziție Jupiter poate genera discuții ample, uneori obositoare, despre viitorul relației sau despre așteptări diferite. Este important să nu intri în rolul de salvator sau de critic excesiv. Venus sextil Saturn favorizează relațiile stabile, bazate pe încredere și respect, și poate aduce un sentiment de siguranță emoțională. Venus trigon Uranus poate aduce o schimbare pozitivă în dinamica relației, o surpriză plăcută sau o reapropiere neașteptată. Pentru cei singuri, atracțiile pot apărea în contexte neobișnuite, dar vor cere răbdare și discernământ.

