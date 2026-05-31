Horoscop săptămânal Fecioară 1-5 iunie 2026. Mercur trece în Rac și activează sectorul aspirațiilor, al protectorilor și al grupurilor din care faci parte, oferindu-ți ocazia de a schimba idei valoroase și de a primi sprijin din partea anturajului.

Totuși, la mijlocul săptămânii, aspectul de Mercur careu Neptun poate aduce o notă de confuzie sau dezamăgire, cauzată de comportamentul duplicitar al unui prieten sau de neînțelegeri majore legate de organizarea unui eveniment public. Aspectul Soare sextil Saturn vine ca un factor de echilibru absolut, oferindu-ți o clarificare majoră în relațiile de parteneriat. Vei reuși să separi adevărul de iluzie, să semnezi un acord ferm cu un colaborator serios și să pui bazele unei asocieri durabile, bazate pe reguli clare și responsabilități bine împărțite.

BANI: Datorită aspectului de Soare sextil Saturn, te poți bucura de o realizare materială concretă, cum ar fi aprobarea unei finanțări pentru o asociație, încasarea unei sume de bani în urma unui proiect de echipă finalizat cu succes sau semnarea unui parteneriat comercial de încredere. În schimb, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, trebuie să fii extrem de vigilent la jumătatea săptămânii. Evită să investești sume de bani în afaceri propuse de prieteni fără să ai toate datele scrise pe masă și nu te baza pe promisiuni de sponsorizare care sună spectaculos, dar nu au un fundament legal. Verifică cu atenție solvabilitatea clienților noi înainte de a livra servicii.

DRAGOSTE: Faptul că Mercur intră în Rac îți deschide apetitul pentru ieșiri cu prietenii alături de persoana iubită și pentru împărtășirea unor idealuri comune de viitor. Totuși, din cauza aspectului Mercur careu Neptun, pot apărea tensiuni provocate de interferența unor persoane din exterior în relația voastră sau de promisiuni nerespectate legate de un eveniment la care trebuia să participați împreună. Din fericire, aspectul de Soare sextil Saturn îți oferă maturitatea necesară pentru a proteja cuplul. Vei reuși să porți o discuție extrem de clară cu partenerul, în care veți trasa granițe ferme față de opiniile celor din jur și vă veți lua angajamente concrete de loialitate, demonstrând că stabilitatea voastră este mai presus de orice influență externă.

