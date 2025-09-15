Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Fecioară 15-19 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Fecioară 15-19 septembrie 2025. Mercur, guvernatorul tău, intră în Balanță și îți atrage atenția asupra valorilor și resurselor personale. Este o perioadă în care te gândești serios la ce merită să păstrezi și ce trebuie să ajustezi.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 10:44
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Fecioară 15-19 septembrie 2025 - Shutterstock

Opoziția cu Saturn arată că cineva poate pune presiune pe tine să îți asumi responsabilități financiare sau să faci un compromis. Opoziția cu Neptun te avertizează să nu lași pe altcineva să decidă în locul tău. Venus în Fecioară îți dă un plus de carismă și îți aduce ocazia să atragi atenția prin atitudinea ta echilibrată.

Bani: Ai șansa de a primi o ofertă nouă de câștig, dar cu responsabilități mai mari decât pare inițial. Poate fi vorba de o colaborare sau de un proiect pe care cineva îl consideră minor, dar care necesită atenție constantă. Cheltuielile pot fi legate de lucruri utile, cum ar fi obiecte de birou sau echipamente pentru activitățile curente. Este important să eviți investițiile speculative, pentru că există riscul să pierzi.

Dragoste: Relațiile devin mai stabile și mai organizate. Dacă ești într-un cuplu, discuțiile sunt despre bani și despre modul în care împărțiți resursele. Poți simți că partenerul nu este suficient de implicat sau că așteaptă prea mult de la tine. Dacă ești singur, Venus în semnul tău îți dă un magnetism aparte: poți atrage oameni interesați de seriozitate și stabilitate.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Fecioară 15-19 septembrie 2025