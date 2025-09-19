Horoscop săptămânal Fecioară 22-26 septembrie 2025

Poți avea parte de drumuri scurte, negocieri și întâlniri intense. Careul cu Pluto poate transforma o discuție banală într-o ceartă. Soarele în Balanță luminează zona banilor, dar opoziția cu Neptun îți arată clar că cineva nu este sincer în negocieri.

BANI: Ai grijă la acte și la înțelegeri scrise. Poți primi o ofertă care pare avantajoasă, dar să descoperi ulterior clauze ascunse. Pot apărea cheltuieli pentru transport sau pentru reparații la mașină. Este un moment bun pentru a cere sfaturi financiare, dar doar de la persoane de încredere.

DRAGOSTE: Relația de cuplu poate fi marcată de discuții legate de bani sau de planuri comune. Un partener îți poate reproșa că ești prea critic sau că vrei să controlezi fiecare detaliu. Dacă ești singur, o cunoștință prin intermediul prietenilor te poate atrage, dar ai grijă să nu fie cineva deja implicat într-o altă relație.

