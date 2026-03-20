Horoscop săptămânal Fecioară 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec activează domeniul transformărilor profunde, al intimității și al banilor partajați, aducând o doză de nerealism în aceste zone.

de Alexandru Păunescu

la 20.03.2026 , 14:52
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Fecioară 23-27 martie 2026 - Shutterstock

Te poți simți copleșit de emoțiile altora sau poți avea dificultăți în a stabili limite clare între resursele tale și ale partenerului. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec scoate la lumină o rană legată de încredere sau de o pierdere financiară veche care încă te bântuie. Te poți simți vulnerabil în momentele de maximă intimitate. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o capacitate de muncă fenomenală și puterea de a regenera orice proces de producție.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun poate face ca o plată online să se piardă sau să apară confuzii în gestionarea unui credit. Fii foarte atent la detalii când efectuezi tranzacții. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce necesitatea de a acoperi o datorie mai veche a partenerului sau o cheltuială legată de sănătate care te scoate din ritm. Sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, cum ar fi primirea unei sarcini de lucru extrem de complexe, dar foarte bine plătite, care îți va permite să îți demonstrezi măiestria tehnică. Poți primi o mărire de salariu ca urmare a unei restructurări de succes pe care ai coordonat-o.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce la suprafață frica de a fi trădat sau nesiguranța privind capacitatea ta de a fi iubit la un nivel profund. Poți simți o durere acută dacă partenerul nu îți validează nevoile sexuale sau emoționale. Totuși, sextilul Soare Pluto facilitează o vindecare prin rutină și prin gesturi mici, zilnice, care construiesc o bază solidă de încredere. Dacă ești singur, s-ar putea să te simți atras de un coleg de muncă, o atracție care are o componentă psihologică puternică.

Articolul continuă după reclamă
Alexandru Păunescu Like
Înapoi la Homepage
O femeie a vandalizat mormântul unui român celebru! Dezvăluirile tulburătoare făcute de fiica acestuia
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Fecioară 23-27 martie 2026
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.