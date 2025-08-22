Horoscop săptămânal Fecioară 25-29 august 2025

Horoscop săptămânal 25-29 august 2025 Fecioară. Venus în Leu te îndeamnă la introspecție și la acordarea unei atenții sporite vieții tale interioare. Este posibil să simți nevoia de a lua o pauză de la agitația cotidiană și de a-ți încărca bateriile.

Trigonul cu Saturn îți aduce susținere din partea partenerilor apropiați, iar opoziția cu Pluto poate aduce tensiuni în relațiile cu colegii sau în activitățile de zi cu zi. Sextilul cu Uranus îți poate aduce o revelație legată de modul în care îți gestionezi timpul și prioritățile.

Bani: Venus poate aduce câștiguri din proiecte realizate în culise sau prin colaborări discrete. Saturn te ajută să îți organizezi resursele și să planifici strategic. Pluto poate genera discuții în mediul de lucru, iar Uranus poate aduce o sursă neașteptată de venit dintr-un proiect creativ sau educațional.

Dragoste: Este o perioadă în care atracțiile ascunse sau legăturile mai puțin obișnuite pot ieși la suprafață. Venus aduce sensibilitate, Pluto intensitate emoțională, iar Uranus poate aduce o întâlnire surprinzătoare care îți schimbă percepția asupra unei relații.

