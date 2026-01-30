Horoscop săptămânal Fecioară 2-6 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una de reevaluare a relațiilor și a colaborărilor.

Uranus revine la mers direct și poate aduce schimbări neașteptate legate de planuri de viitor, studii sau călătorii. Mercur mută atenția spre relațiile apropiate, iar tensiunea cu Uranus poate genera neînțelegeri, discuții contradictorii sau decizii luate pe fond de stres. Este posibil să simți că nu mai ești pe aceeași lungime de undă cu anumite persoane. Este important să comunici clar și să eviți concluziile pripite.

BANI: Financiar, săptămâna aduce fluctuații legate de colaborări și parteneriate. Dacă lucrezi cu alții, pot apărea diferențe de opinie privind împărțirea responsabilităților sau a câștigurilor. De asemenea, pot apărea cheltuieli legate de contracte, avocați sau consultanță. Este important să verifici atent toate documentele și să nu te bazezi pe promisiuni verbale. Dacă ești în căutarea unui nou loc de muncă sau a unei colaborări, pot apărea oferte interesante, dar acestea necesită adaptare rapidă.

DRAGOSTE: În plan afectiv, relațiile sunt supuse unei analize realiste. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de așteptări, responsabilități sau lipsa de echilibru între ceea ce oferi și ceea ce primești. Este o săptămână bună pentru a clarifica lucruri nespuse. Pentru cei singuri, pot apărea persoane interesante prin intermediul muncii sau al colaborărilor. Atracția poate fi bazată pe compatibilitate intelectuală, dar este important să lași lucrurile să evolueze natural.

