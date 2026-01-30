Jandarmeria Română transmite că presupusul proces verbal cu amenda unui român care a participat la protestele din 24 ianuarie și care a fost distribuit pe rețele sociale este un fals, modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Jandarmerie: Procesul-verbal cu amenda unui român care a participat la protestele din 24 Ianuarie este un fals - Jandarmeria Română

Jandarmeria Română atrage atenţia asupra unei imagini care circulă în mediul online şi care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de Jandarmerie cu ocazia protestelor desfăşurate la data de 24 ianuarie, document care este generat şi modificat cu ajutorul inteligenţei artificiale şi care a generat în scurt timp sute de distribuiri şi zeci de reacţii.

"În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentul care circulă în mediul online a fost modificat faţă de procesul-verbal original, astfel încât informaţiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea, conţinutul fiind unul ilogic şi incoerent", a transmis Jandarmeria Română.