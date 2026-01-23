Horoscop săptămânal Peşti 26-30 ianuarie 2026

Nu mai este vorba doar de idealuri sau sacrificii, ci de ceea ce poți construi concret. Conjuncția Marte-Pluto acționează dintr-un plan mai subtil, aducând presiuni psihologice, revelații legate de frici vechi sau tipare de autosabotaj. Mercur conjunct Venus aduce claritate emoțională și o dorință de armonie, dar și nevoia de a vorbi despre lucruri care până acum au fost evitate.

BANI: Pot apărea confuzii legate de bani, promisiuni financiare neclare sau cheltuieli făcute din impuls emoțional. Este esențial să verifici documente, contracte și să nu te bazezi exclusiv pe intuiție. Conjuncția Mercur Venus te ajută să găsești soluții elegante, să renegociezi sau să monetizezi un talent personal. Profesional, pot apărea discuții despre evaluarea muncii tale, iar dacă te subestimezi, vei simți consecințele. Este momentul să îți ceri valoarea reală.

DRAGOSTE: Marte conjunct Pluto poate activa frici legate de abandon, dependență emoțională sau pierdere, mai ales dacă ai evitat până acum să le privești direct. Relațiile pot deveni mai intense, dar și mai solicitante emoțional. Mercur conjunct Venus îți oferă însă șansa de a comunica cu blândețe, de a exprima dorințe profunde și de a clarifica neînțelegeri vechi. Dacă ești într-o relație, pot avea loc discuții despre siguranță, atașament și nevoi emoționale reale. Dacă ești singur, poți fi atras de persoane care par salvatoare sau misterioase, dar este important să vezi realitatea dincolo de idealizare.

