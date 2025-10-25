Horoscop săptămânal Fecioară 27-31 octombrie 2025 . Marte trigon Jupiter aduce eficiență și rezultate practice. Este o perioadă bună pentru a reorganiza activitățile de la serviciu sau pentru a pune bazele unui nou proiect.

Mercur trigon Neptun îți sporește empatia și te ajută să găsești cuvintele potrivite în discuțiile dificile. Când Mercur intră în Săgetător, atenția se mută spre familie și stabilitate, dar opoziția cu Uranus poate aduce o veste neașteptată legată de locuință sau rude.

BANI: Marte și Jupiter favorizează câștigurile prin efort personal și colaborări solide. Poți primi o ofertă de parteneriat care îți aduce beneficii concrete. Mercur trigon Neptun indică o idee creativă cu potențial de monetizare. Totuși, opoziția cu Uranus avertizează: nu lua decizii financiare bazate pe entuziasm. Consultă o persoană de încredere înainte de a investi.

DRAGOSTE: Mercur trigon Neptun aduce înțelegere și profunzime emoțională. Poți rezolva o neînțelegere sau poți relua legătura cu o persoană dragă. Când Mercur intră în Săgetător, devii mai sincer și mai direct, dar opoziția cu Uranus poate genera tensiuni. Marte trigon Jupiter te ajută să revitalizezi o relație stabilă și să redescoperi bucuria comunicării autentice.

