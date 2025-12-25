Horoscop săptămânal Fecioară 29 decembrie – 02 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna pune accentul pe relațiile apropiate și pe modul în care comunici cu ceilalți. Mercur aflat în tensiune cu Saturn aduce senzația că cineva te limitează sau îți impune reguli stricte.

Pot apărea întârzieri în răspunsuri sau discuții care nu duc imediat la concluzii clare. Mercur careu Neptun poate crea confuzie în relațiile personale, mai ales dacă ai evitat să spui lucrurilor pe nume. Chiron revine la mers direct te ajută să identifici unde ai acceptat compromisuri care nu te mai reprezintă.

BANI: Din punct de vedere financiar, săptămâna cere prudență în colaborări și parteneriate. Dacă lucrezi cu cineva sau depinzi de un acord financiar, este posibil să apară neclarități legate de împărțirea responsabilităților sau a banilor. Evită să faci cheltuieli pentru alții sau să îți asumi obligații care nu îți aparțin. Este un moment bun pentru a revizui contracte, a renegocia termeni și a stabili limite clare în relațiile profesionale.

DRAGOSTE: În plan sentimental, relațiile sunt puse la test prin comunicare. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre așteptări, responsabilități și viitorul comun. Este important să fii sincer și să nu eviți subiectele delicate. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva care te atrage intelectual, dar există o doză de incertitudine emoțională. Nu grăbi lucrurile și observă cum evoluează comportamentul celuilalt în timp.

