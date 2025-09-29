Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Fecioară 29 septembrie - 3 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Fecioară 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Pentru tine, Mercur în conjuncție cu Soarele te aduce în centrul atenției. Este o perioadă în care primești multe informații și trebuie să le filtrezi cu grijă.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 12:56
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Fecioară 29 septembrie - 3 octombrie 2025 - Shutterstock

Mercur în careu cu Jupiter poate genera confuzie în privința unui curs, a unei călătorii sau a unei discuții cu cineva din străinătate. Este posibil ca planurile de călătorie să fie amânate sau să apară complicații legate de acte. Uranus în sextil cu Neptun îți poate aduce inspirație să abordezi altfel o problemă care părea fără soluție.

Bani: Pe partea financiară, există riscul unor cheltuieli neașteptate legate de educație, cursuri sau transport. Poți primi un e-mail cu o ofertă interesantă, dar care costă mai mult decât te așteptai. Totuși, Uranus în trigon cu Pluto poate aduce un câștig neașteptat: de exemplu, cineva din familie te poate sprijini sau poți finaliza un proiect care aduce un bonus. Este important să fii flexibil și să nu te blochezi în planuri rigide.

Dragoste: În dragoste, energia este mai mult orientată spre claritate și discuții practice. Dacă ești într-o relație, este posibil să ai conversații lungi despre organizarea casei sau despre viitorul comun, inclusiv mutări sau achiziții. Dacă ești singur, există șansa să întâlnești pe cineva într-un context educațional, poate la un curs sau un seminar.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Fecioară 29 septembrie - 3 octombrie 2025