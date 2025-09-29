Horoscop săptămânal Fecioară 29 septembrie - 3 octombrie 2025. Pentru tine, Mercur în conjuncție cu Soarele te aduce în centrul atenției. Este o perioadă în care primești multe informații și trebuie să le filtrezi cu grijă.

Mercur în careu cu Jupiter poate genera confuzie în privința unui curs, a unei călătorii sau a unei discuții cu cineva din străinătate. Este posibil ca planurile de călătorie să fie amânate sau să apară complicații legate de acte. Uranus în sextil cu Neptun îți poate aduce inspirație să abordezi altfel o problemă care părea fără soluție.

Bani: Pe partea financiară, există riscul unor cheltuieli neașteptate legate de educație, cursuri sau transport. Poți primi un e-mail cu o ofertă interesantă, dar care costă mai mult decât te așteptai. Totuși, Uranus în trigon cu Pluto poate aduce un câștig neașteptat: de exemplu, cineva din familie te poate sprijini sau poți finaliza un proiect care aduce un bonus. Este important să fii flexibil și să nu te blochezi în planuri rigide.

Dragoste: În dragoste, energia este mai mult orientată spre claritate și discuții practice. Dacă ești într-o relație, este posibil să ai conversații lungi despre organizarea casei sau despre viitorul comun, inclusiv mutări sau achiziții. Dacă ești singur, există șansa să întâlnești pe cineva într-un context educațional, poate la un curs sau un seminar.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰