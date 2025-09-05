Horoscop săptămânal Fecioară 8-12 septembrie 2025. Soarele și Mercur în conjuncție chiar în semnul tău îți oferă claritate, energie și șansa de a te exprima autentic.

Este săptămâna în care iei decizii legate de imaginea personală: schimbări de stil, prezentări publice, interviuri sau întâlniri oficiale. Mercur îți aduce putere de analiză, ceea ce te face foarte convingător. Sextilul cu Jupiter arată că ideile tale sunt bine primite, iar cineva cu experiență te poate susține.

Bani: În plan financiar, ești avantajat prin contracte sau colaborări practice. Poți primi oferte de lucru care cer analiză detaliată, poate în domenii administrative, medicale sau educative. Este o perioadă potrivită să îți renegociezi salariul sau să discuți despre beneficii suplimentare. Sprijinul lui Jupiter arată că poți primi ajutor din partea unei rude sau a unei autorități, de exemplu, o aprobare rapidă pentru o cerere.

Dragoste: În dragoste, ești mai clar ca niciodată în ceea ce vrei. Dacă ești într-o relație, poți purta discuții directe despre viitor, despre stabilitatea relației sau despre cum împărțiți responsabilitățile. Mercur îți oferă puterea de a exprima ceea ce până acum ai evitat să spui. Dacă ești singur, atragi persoane care îți apreciază inteligența și modul de organizare. Poți cunoaște pe cineva prin intermediul muncii sau al unui eveniment profesional.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰