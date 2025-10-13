Horoscop săptămânal Gemeni 13-17 octombrie 2025

Trigonul cu Uranus și Pluto îți deschide inspirația și te face mai curajos în a-ți arăta talentele. Opoziția cu Neptun, însă, te avertizează să nu te lași atras de promisiuni artistice fără bază practică. Pluto direct îți dă curaj să-ți transformi un vis într-un proiect concret. Soarele în careu cu Jupiter îți testează răbdarea, pot apărea tensiuni între dorința de libertate și responsabilitățile profesionale.

Bani: Un proiect personal sau o colaborare creativă poate deveni sursă reală de venit. Cu toate acestea, trebuie să fii atent la detaliile contractuale, pentru că Neptun poate crea confuzii legate de comisioane sau drepturi de autor. Pluto direct te ajută să renegociezi un credit sau o investiție. Cheltuielile impulsive pe divertisment pot crește, dar un venit suplimentar echilibrează balanța.

Dragoste: Venus amplifică farmecul și dorința de a te conecta. Poți atrage admiratori sau relua o poveste sentimentală din vară. Opoziția cu Neptun poate aduce idealizări, dar ai grijă să nu ignori semnele de nepotrivire. Relațiile stabile trec printr-un moment de sinceritate: partenerul are nevoie de mai multă libertate, iar tu de confirmări. Duminică, un gest mic de tandrețe poate repara neînțelegeri.

