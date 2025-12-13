Horoscop săptămânal Gemeni 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și te împinge să clarifici ceva ce ai lăsat nerezolvat: un contract, o relație profesională, o responsabilitate financiară sau un angajament.

Nu mai poți evita structura. Soare careu Saturn poate aduce o confruntare cu o autoritate, o regulă sau o realitate pe care ai ignorat-o. Poate apărea un termen limită, o verificare sau o discuție obligatorie. Uranus sextil Neptun îți oferă însă rezolvarea: o idee inspirată, un sprijin neașteptat sau o schimbare de perspectivă care îți permite să vezi situația într-o lumină complet nouă.

BANI: Marte în Capricorn afectează direct finanțele partajate, taxele, împrumuturile, investițiile sau banii proveniți din colaborări. Vei fi nevoit să te ocupi serios de o situație financiară pe care ai tot amânat-o. Soare careu Saturn poate indica o restricție: o amânare bancară, un act lipsă, o cerință suplimentară. Este posibil să fie nevoie de documente, justificări sau de reorganizarea completă a unui plan economic. Uranus sextil Neptun vine cu soluții pe care nu le luaseși în calcul: un sfat juridic bun, o reducere, o negociere avantajoasă ori o oportunitate de restructurare.

DRAGOSTE: În viața sentimentală, Marte în Capricorn te face mai selectiv și mai exigent. Nu mai accepți ambiguități sau relații fără direcție. Soare careu Saturn poate aduce o discuție serioasă despre limite, responsabilități și disponibilitate. Poate fi vorba despre o reorganizare a vieții de cuplu sau despre stabilirea unor reguli clare. Uranus sextil Neptun creează spațiu pentru vindecare: o conversație sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi. Cei singuri pot simți atracție pentru o persoană misterioasă, matură, cu o energie calmă și profundă.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰