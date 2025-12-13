Horoscop săptămânal Capricorn 15-19 decembrie 2025. Săptămâna începe cu o forță puternică pentru tine, deoarece Marte intră în zodia ta și îți amplifică dorința de acțiune, inițiativă și control asupra propriilor decizii.

Devii mult mai pragmatic, dar și mai direct. Orice proiect începe să avanseze rapid dacă îl structurezi corect. Soare careu Saturn îți testează răbdarea: cineva te poate contrazice, o condiție se schimbă sau apare o limitare birocratică. Situația te obligă să lucrezi metodic și să validezi fiecare pas. Uranus sextil Neptun îți aduce intuiții precise: poți descoperi exact ce lipsea dintr-un proiect, cine îți poate oferi sprijinul potrivit sau cum să reformulezi un plan astfel încât să devină viabil.

BANI: Pe zona financiară, Marte în Capricorn îți aduce energie pentru a restructura bugetele și pentru a iniția proiecte profitabile. Ești dispus să muncești mai mult, dar și să obții venituri mai consistente. Soare careu Saturn îți poate arăta o limită: poate fi o plată urgentă, o ajustare într-o colaborare sau un cost legat de sănătate sau documente oficiale. Uranus sextil Neptun îți oferă un avantaj subtil: un pont financiar, un sfat inspirat, o oportunitate digitală sau o reorganizare ingenioasă a unui plan economic.

DRAGOSTE: Afectiv, te afli într-o perioadă de consolidare. Marte în Capricorn îți dă o prezență puternică, dar și o atitudine serioasă în relații. Vrei claritate, direcție și stabilitate. Soare careu Saturn poate genera o discuție tensionată: poate apărea o diferență de disponibilitate emoțională sau o neînțelegere legată de priorități. Uranus sextil Neptun aduce o perspectivă vindecătoare: un moment de vulnerabilitate autentică sau o conversație profundă vă poate apropia considerabil. Cei singuri pot întâlni o persoană discretă, rafinată și neobișnuit de calmă, care le transmite imediat un sentiment de siguranță.

