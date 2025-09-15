Horoscop săptămânal Gemeni 15-19 septembrie 2025. Pentru tine, Mercur în Balanță activează zona creativității și a plăcerilor. Este un moment excelent pentru a lucra la un proiect artistic, pentru a te implica într-o activitate care îți oferă satisfacție.

Totuși, opoziția cu Saturn aduce responsabilitate și seriozitate: ceea ce părea o distracție se poate transforma într-un angajament pe termen scurt. De exemplu, un hobby poate fi transformat într-o activitate plătită, dar cu reguli stricte. Opoziția cu Neptun îți cere să fii atent la promisiuni: cineva poate idealiza ceea ce faci, dar să nu fie dispus să investească efectiv.

Bani: Financiar, pot apărea oportunități din activități creative sau secundare. Poți primi un mic proiect pe lângă activitatea de bază, dar e important să ceri un contract sau o garanție scrisă. De asemenea, cheltuielile pentru distracție, ieșiri sau copii pot crește. Ai nevoie de disciplină pentru a nu depăși bugetul.

Dragoste: În viața de cuplu, pot apărea discuții despre modul în care petreceți timpul liber și despre priorități. Poate partenerul îți reproșează că ești prea preocupat de proiectele tale sau că investești bani în activități care nu aduc beneficii concrete. Venus te ajută să îți exprimi dorința de stabilitate, chiar dacă ești atras de nou. Dacă ești singur, weekendul poate aduce o atracție într-un context artistic, la un eveniment sau printr-un hobby.

