Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 octombrie 2025. E o săptămână dinamică și imprevizibilă. Luna Nouă deschide un capitol legat de creativitate, proiecte personale și exprimare liberă.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 12:09
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 octombrie 2025 - Shutterstock

Poți primi o propunere artistică, o invitație la un eveniment sau o idee care merită dezvoltată. Mercur conjunct cu Marte te face vocal, argumentat și dornic de libertate. Neptun retrograd îți cere să clarifici o direcție profesională: poate realizezi că o aspirație nu ți se potrivește. Soarele în Scorpion îți oferă rezistență și motivație, dar cere ordine în priorități.

BANI: Poți semna un contract avantajos sau poți găsi un mod nou de a-ți valorifica abilitățile. Mercur și Marte îți oferă inițiativă și curaj în negocieri. Ai idei eficiente, dar e important să le aplici organizat. Luna Nouă indică începutul unei colaborări care îți aduce satisfacție. Totuși, Neptun retrograd îți amintește să eviți iluziile: nu te baza pe promisiuni nespuse în scris.

DRAGOSTE: Luna Nouă reactivează dorința de pasiune și apropiere. Poți începe o poveste romantică neașteptată sau poți reaprinde o relație existentă. Mercur și Lilith în conjuncție aduc conversații sincere despre dorințe, atracție și limite. Dacă există tensiuni, ele pot fi transformate în claritate. Soarele în Scorpion aduce profunzime și te ajută să vezi cine merită cu adevărat timpul tău.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 octombrie 2025