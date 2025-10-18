Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 octombrie 2025. E o săptămână dinamică și imprevizibilă. Luna Nouă deschide un capitol legat de creativitate, proiecte personale și exprimare liberă.

Poți primi o propunere artistică, o invitație la un eveniment sau o idee care merită dezvoltată. Mercur conjunct cu Marte te face vocal, argumentat și dornic de libertate. Neptun retrograd îți cere să clarifici o direcție profesională: poate realizezi că o aspirație nu ți se potrivește. Soarele în Scorpion îți oferă rezistență și motivație, dar cere ordine în priorități.

BANI: Poți semna un contract avantajos sau poți găsi un mod nou de a-ți valorifica abilitățile. Mercur și Marte îți oferă inițiativă și curaj în negocieri. Ai idei eficiente, dar e important să le aplici organizat. Luna Nouă indică începutul unei colaborări care îți aduce satisfacție. Totuși, Neptun retrograd îți amintește să eviți iluziile: nu te baza pe promisiuni nespuse în scris.

DRAGOSTE: Luna Nouă reactivează dorința de pasiune și apropiere. Poți începe o poveste romantică neașteptată sau poți reaprinde o relație existentă. Mercur și Lilith în conjuncție aduc conversații sincere despre dorințe, atracție și limite. Dacă există tensiuni, ele pot fi transformate în claritate. Soarele în Scorpion aduce profunzime și te ajută să vezi cine merită cu adevărat timpul tău.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰