Horoscop săptămânal Gemeni 22-26 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Gemeni 22-26 septembrie 2025. Marte în Scorpion îți aduce un ritm alert și multe sarcini practice.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 14:30
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Gemeni 22-26 septembrie 2025 - Shutterstock

Careul cu Pluto poate crea tensiuni la muncă: un coleg poate să îți critice modul de lucru sau să te pună în fața unor documente încurcate. Soarele în Balanță te sprijină să îți exprimi creativitatea, dar opoziția cu Neptun arată și riscul de a te lăsa distras de promisiuni sau visuri nerealiste.

BANI: Este posibil să descoperi erori în acte sau în salariu. Poți primi un telefon de la contabilitate sau de la un client nemulțumit care cere explicații. Cheltuielile pot crește din cauza unor drumuri neașteptate. Nu este momentul să semnezi contracte fără să verifici clauzele.

DRAGOSTE: Poți avea parte de discuții mai aprinse cu partenerul legate de timp și priorități. De exemplu, să fii acuzat că muncești prea mult și nu mai acorzi atenție relației. Dacă ești singur, o persoană din cercul profesional ar putea arăta interes pentru tine, dar să existe o diferență de statut care îți dă de gândit.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
