Horoscop săptămânal Gemeni 22-26 septembrie 2025

Careul cu Pluto poate crea tensiuni la muncă: un coleg poate să îți critice modul de lucru sau să te pună în fața unor documente încurcate. Soarele în Balanță te sprijină să îți exprimi creativitatea, dar opoziția cu Neptun arată și riscul de a te lăsa distras de promisiuni sau visuri nerealiste.

BANI: Este posibil să descoperi erori în acte sau în salariu. Poți primi un telefon de la contabilitate sau de la un client nemulțumit care cere explicații. Cheltuielile pot crește din cauza unor drumuri neașteptate. Nu este momentul să semnezi contracte fără să verifici clauzele.

DRAGOSTE: Poți avea parte de discuții mai aprinse cu partenerul legate de timp și priorități. De exemplu, să fii acuzat că muncești prea mult și nu mai acorzi atenție relației. Dacă ești singur, o persoană din cercul profesional ar putea arăta interes pentru tine, dar să existe o diferență de statut care îți dă de gândit.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰