Horoscop săptămânal Gemeni 23-27 martie 2026. Miercuri, conjuncția dintre Soare și Neptun în Berbec aduce o notă de nerealism în planurile tale de viitor sau în interacțiunile cu prietenii.

S-ar putea să idealizezi o persoană din anturaj sau să te lași păcălit de un proiect colectiv care sună prea bine ca să fie adevărat. Joi, conjuncția dintre Venus și Chiron în Berbec pune punctul pe o rană legată de sentimentul de apartenență. Te poți simți exclus dintr-un cerc social sau poți realiza că valorile tale nu mai coincid cu cele ale comunității din care faci parte. Totuși, sextilul dintre Soare și Pluto îți oferă o putere de înțelegere intelectuală formidabilă. Vei avea capacitatea de a înțelege structuri complexe de gândire sau de a câștiga o bătălie legală sau academică prin simpla forță a argumentației tale bine documentate și profunde.

BANI: Miercuri, conjuncția Soare și Neptun poate genera confuzie într-un contract de sponsorizare sau într-o discuție despre împărțirea profitului într-o afacere cu mai mulți asociați. Ai grijă la detaliile tehnice, deoarece poți omite clauze care te defavorizează. Joi, aspectul Venus și Chiron ar putea aduce o cheltuială neprevăzută legată de un eveniment social sau necesitatea de a returna un favor financiar unui prieten. Sextilul dintre Soare și Pluto aduce un eveniment concret, precum primirea unei vize, a unei diplome sau a unui succes într-un proces juridic care are implicații financiare majore. Poți semna o colaborare cu o companie străină sau poți obține o bursă de studiu.

DRAGOSTE: Joi, conjuncția Venus și Chiron în Berbec poate aduce o situație în care un prieten îți mărturisește sentimente care te pun într-o postură delicată sau poți simți că partenerul tău nu este integrat în cercul tău de cunoștințe, fapt care îți provoacă un disconfort acut. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană excentrică sau marginalizată, văzând în ea un potențial pe care ceilalți îl ignoră. Sextilul Soare Pluto îți oferă intensitate în comunicare, permițându-ți să transformi o simplă cunoștință într-o legătură pasională prin profunzimea ideilor împărtășite.

Articolul continuă după reclamă

Alexandru Păunescu

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰