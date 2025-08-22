Horoscop săptămânal Gemeni 25-29 august 2025

Horoscop săptâmânal Gemeni 25-29 august 2025. Venus în Leu îți stimulează comunicarea, interacțiunile și dorința de a învăța ceva nou. Poți avea mai multe întâlniri, discuții și schimburi de idei care îți deschid perspective interesante.

Trigonul cu Saturn îți oferă maturitate și o abordare practică, în special în chestiuni profesionale. Opoziția cu Pluto poate aduce tensiuni legate de bani sau resurse comune, iar sextilul cu Uranus îți aduce momente de inspirație care te ajută să găsești soluții inovatoare. Este o perioadă excelentă pentru a clarifica neînțelegeri și a întări relațiile cu cei apropiați.

Bani: Venus favorizează veniturile obținute prin activități ce implică vânzări, promovare, scris sau vorbit în public. Saturn îți oferă șansa de a încheia un contract avantajos, dar Pluto poate provoca tensiuni dacă apar diferențe în împărțirea beneficiilor. Uranus îți poate aduce o oportunitate financiară neașteptată, mai ales dintr-o activitate paralelă sau colaborare scurtă.

Dragoste: Venus îți oferă un farmec special, atrăgând oameni prin cuvinte și atitudine. Pluto poate aduce un moment intens sau o discuție transformatoare în relație, iar Uranus aduce elemente neașteptate, poate o invitație spontană sau o revelație care schimbă dinamica emoțională.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰