Horoscop săptămânal Gemeni 2-6 februarie 2026

Uranus revine la mers direct și activează zona inconștientului, ceea ce poate genera neliniște interioară, vise intense sau revelații neașteptate. Mercur, guvernatorul tău, schimbă registrul și pune accent pe imaginea publică și responsabilitățile profesionale. Tensiunea dintre Mercur și Uranus poate aduce schimbări bruște de plan la locul de muncă, discuții neașteptate cu superiorii sau decizii care trebuie luate rapid. Este important să rămâi flexibil și să nu reacționezi impulsiv la provocări.

BANI: Financiar, săptămâna este instabilă, dar plină de potențial. Pot apărea oportunități de câștig prin proiecte neconvenționale sau prin idei inovatoare, dar acestea vin cu un grad de risc. Este posibil să primești o ofertă profesională care implică schimbări rapide sau relocare. Totodată, pot apărea cheltuieli legate de carieră, cursuri sau echipamente necesare pentru muncă. Evită deciziile financiare bazate pe presiunea timpului și analizează atent toate opțiunile.

DRAGOSTE: În viața afectivă, accentul cade pe echilibrul dintre viața personală și cea profesională. Dacă ești într-o relație, pot apărea tensiuni legate de timpul petrecut împreună sau de priorități diferite. Comunicarea sinceră este esențială pentru a evita neînțelegerile. Pentru cei singuri, există șanse să cunoști pe cineva prin intermediul muncii sau al unui context profesional. Atracția poate fi puternică, dar este important să clarifici așteptările de la început.

